Фетисов о драфте в КХЛ: «Наши легенды, те, кто понимает смысл в этом, поддержат эту инициативу. Нужно находить консенсус, чтобы молодые ребята не сидели на лавке»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Считаю, что это будет самое правильное решение. К сожалению, при создании КХЛ не удалось этот важнейший вопрос до конца продвинуть и убедить клубы, что это очень важно.

Прошло уже больше 15 лет, и мы видим, что многое было упущено, из-за того, что система не была принята. Она успешно работает в НХЛ и работала в то время, когда мы пытались это сделать.

Думаю, надо обсуждать этот вопрос с клубами. Наши легенды, те, кто понимает смысл в этом, тоже поддержат эту инициативу и буду участвовать в обсуждении. Нужно находить консенсус, чтобы молодые ребята не сидели на лавке, ожидая своей очереди.

Так что здесь больше разумного, чем каких-то опасений», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.