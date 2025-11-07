Сборная Канады представила форму на Олимпиаду-2026: белые джерси с красным кленовым листом в центре и красные – с черным

Сборная Канады представила игровую форму на олимпийские игры 2026 года.

Сборная Канады показала домашние и выездные джерси, в которых команда выступит на Олимпиаде в Милане и Кортине-2026. Напомним, на турнире выступят игроки НХЛ – впервые с 2014 года.

Канада представила два варианта формы: белый свитер с красным кленовым листом в центре, а также красные джерси с черным листом. Дизайн формы разработан компанией Nike, однако фанатские реплики будет делать Bauer.

Канада стартует на турнире 12 февраля матчем с Чехией, 13 февраля сыграет со Швейцарией, а завершит групповой этап игрой против Франции 15 февраля.

Изображение: x.com/HockeyCanada