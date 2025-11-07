  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сборная Канады представила форму на Олимпиаду-2026: белые джерси с красным кленовым листом в центре и красные – с черным
Фото
9

Сборная Канады представила форму на Олимпиаду-2026: белые джерси с красным кленовым листом в центре и красные – с черным

Сборная Канады представила игровую форму на олимпийские игры 2026 года.

Сборная Канады показала домашние и выездные джерси, в которых команда выступит на Олимпиаде в Милане и Кортине-2026. Напомним, на турнире выступят игроки НХЛ – впервые с 2014 года.

Канада представила два варианта формы: белый свитер с красным кленовым листом в центре, а также красные джерси с черным листом. Дизайн формы разработан компанией Nike, однако фанатские реплики будет делать Bauer.

Канада стартует на турнире 12 февраля матчем с Чехией, 13 февраля сыграет со Швейцарией, а завершит групповой этап игрой против Франции 15 февраля.

Изображение: x.com/HockeyCanada

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСидни Кросби
logoолимпийский хоккейный турнир
logoстиль
игровая форма
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoОлимпиада-2026
logoКоннор Макдэвид
logoПиттсбург
logoЭдмонтон
logoNike
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны – Россия, Канада, Швеция, Чехия – могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше очков»
5 ноября, 20:01
Генменеджер Канады о шансах Селебрини попасть на ОИ-2026: «Молодой хоккеист должен совершенствовать резюме посредством стабильной игры. Опытный игрок уже сделал это»
27 октября, 12:11
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд показал шлем с флер-де-лис, логотипом «Нордикс» и следами снежного человека
23 октября, 20:38Фото
Главные новости
НХЛ. «Детройт» примет «Рейнджерс», «Миннесота» сыграет с «Айлендерс», «Калгари» – с «Чикаго», «Сан-Хосе» против «Виннипега»
9 минут назад
Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: «Хочу доиграть в «Салавате», финансовый вопрос почти не обсуждался»
36 минут назад
Сборная Финляндии представила форму на Олимпиаду-2026: синие и белые джерси с золотым коронованным львом, попирающим сарацинскую саблю задними лапами
сегодня, 20:50Фото
Козлов про 0:1 от «Нефтехимика»: «Салавату» надо играть смело. Когда осторожничаешь, ищешь проблемы на одно место. Если уберешь ногу с педали газа, тебя сразу обгоняют»
сегодня, 19:43
Панин о молодежи «Салавата»: «У нас талантливых ребят как за баней досок. Жаровский на виду, Алалыкин оправдывает доверие. Есть возможность поехать в НХЛ у некоторых»
сегодня, 19:22
Капитан «Баффало» Далин уедет в Швецию по семейным причинам. Невеста Расмуса ранее перенесла пересадку сердца
сегодня, 19:09
Паливко об адаптации Кузнецова: «Вносит «Металлургу» позитив, любит пошутить. Очень много разговаривает на льду, старается помочь советом»
сегодня, 18:39
КХЛ. «Салават» уступил «Нефтехимику», «Металлург» победил «Амур», «Адмирал» обыграл «Авангард», «Барыс» одолел «Автомобилист»
сегодня, 18:14
Плющев о Кравцове: «Адаптация к НХЛ – сложный период, не все справляются. Лучше ярко играть в КХЛ, чем где-то на лавочке сидеть. Он молод, в следующий раз повезет, может»
сегодня, 18:06
Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ: «Очередная глава великой истории. Он символ целой эпохи, его пример показывает: если верить в себя и трудиться, возможно все»
сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Салливан о результативности Панарина: «Рейнджерс» рассчитывают на него. Он работает, прогрессирует, моментов все больше. Никто не переживает больше, чем он сам»
12 минут назад
Выбранный в 1-м раунде драфта-2025 Андреянов: «У меня контракт с ЦСКА на 5 лет. Об НХЛ даже не думаю пока»
53 минуты назад
Кравец о 3:2 с «Автомобилистом»: «Сегодня был совершенно другой «Барыс», команда услышала тренеров. Нужно цепляться за такое отношение к игре»
сегодня, 21:05
Гришин об 1:0 с «Салаватом»: «Победы любые ценны, но мне больше нравится счет 5:4. У «Нефтехимика» сложный месяц – 12 матчей, мало времени на отдых»
сегодня, 20:30
Хмелевски о Казани: «Красивый город. Парк Горького понравился, экстрим-парк «Урам» классный. Татарский – сложный, учу слова и фразы с женой»
сегодня, 19:54
Форвард «Питтсбурга» Холландер выбыл минимум на 3 месяца, у него диагностирован тромб в ноге
сегодня, 19:35
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
сегодня, 19:30Тесты и игры
Симашев о том, что хоккей Никитина готовит к НХЛ: «100%. Без работы с ним и Юшкевичем – не знаю, как бы сложилось. Они привили внимание к деталям, которые решают»
сегодня, 18:58
«Нефтехимик» одержал 3 победы подряд, обыграв «Салават» – 1:0. Команда Козлова – 9-я на Востоке
сегодня, 18:31
Заварухин о 2:3: «Барыс» был заряжен, «Автомобилисту» было тяжело под прессингом, нас накрывали. В овертайме мы переиграли смену, нас наказали»
сегодня, 18:18