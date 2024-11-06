Ротенберг о возвращении драфта: «СКА нет в рабочей группе, хотя мы чемпионы МХЛ»
Роман Ротенберг заявил, что СКА нет в рабочей группе по возвращению драфта.
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
– Не предлагали ли вам войти в состав рабочей группы по вопросу возрождения ярмарки?
– СКА нет в этой рабочей группе, хотя мы чемпионы МХЛ, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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