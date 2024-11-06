Ротенберг о возвращении драфта: «СКА нет в рабочей группе, хотя мы чемпионы МХЛ»

Роман Ротенберг заявил, что СКА нет в рабочей группе по возвращению драфта.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Не предлагали ли вам войти в состав рабочей группы по вопросу возрождения ярмарки?

– СКА нет в этой рабочей группе, хотя мы чемпионы МХЛ, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»