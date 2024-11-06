Игорь Кравчук: «В НХЛ не бывает, что судьи самоутверждаются на звездах. Если они будут сидеть в штрафном боксе, это минус всем, ломает бизнес»
– Не кажется ли вам, что в КХЛ на Радулове, Кузнецове и других именитых игроках, которые возвращаются из НХЛ, некоторые судьи КХЛ самоутверждаются?
– В НХЛ не бывает таких ситуаций, что судьи самоутверждаются на звездах лиги.
Наоборот, Кросби, Овечкин или Макдэвид довольно много общаются с арбитрами, идет контакт, причем через позитивные слова, улыбки. А уровень их игры и мастерства позволяет уходить от лишних удалений.
Все понимают: если эти суперзвезды будут получать «десятки» и регулярно сидеть в штрафном боксе, это минус всем – командам, судьям, лиге, игре в целом. И это ломает бизнес.
– Вспомните какие-то показательные эпизоды на лавочке ЦСКА?
– У нас в КХЛ свой менталитет. Судьи – если обобщать – более напряжены и закрыты, игроки – не всегда выдержаны в общении.
Здесь самое главное помнить, что именно хоккеисты – главные участники процесса. Задача арбитров – создать им все условия для реализации их качеств.
В защиту арбитров скажу, что работая в ЦСКА, обратил внимание на то, что в КХЛ много лишних разговоров с судьями.
Поэтому на установках главный тренер Сергей Федоров не раз повторял, что с судьями общаются только капитан и два ассистента. Это позволяло избежать анархии.
Кстати, насколько понимаю, Кузнецов в СКА является ассистентом капитана. Значит, имеет формальное право говорить с арбитрами. Дальше – вопрос исключительно психологии и выбора тона, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
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