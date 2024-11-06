Грицюк о Толчинском в запасе СКА: «Иногда подшучиваю: «Что, Толч, тебя убрали?». У нас плотный состав, высокая конкуренция…»

Арсений Грицюк высказался об игровом времени Сергея Толчинского в СКА.

– У вас был тяжелый момент в начале прошлого сезона, когда игра не шла, вы попадали в запас. В декабре вы съездили в сборную ВХЛ, и после этого нашли свой хоккей, резко прибавили. Сейчас у Сергея Толчинского такой же момент – он оказался в запасе на матч против «Куньлуня».

– Даже не знаю… Мне кажется, Толч опытнее меня в этих моментах.

Понятно, что мы общаемся и что тяжелая ситуация у него сейчас складывается. Но я думаю, что ментально он может ее пройти и стать только сильнее.

У каждого хоккеиста в карьере это когда-то рано или поздно случается. Просто со мной это произошло в 22 года, когда я не попадал в состав.

А он старше, и по возрасту вроде бы должен играть на лидирующих позициях. Но у нас плотный состав, высокая конкуренция…

– Вы ему что-то говорите, как-то поддерживаете?

– Да, конечно, мы разговариваем. Где-то иногда подшучиваю: «Что, Толч, тебя убрали?»

Разумеется, тут без обид. Мне кажется, это часть нашей работы. Очевидно, что Сергею сейчас через это проходить намного тяжелее, чем мне в 22 года.

Но я надеюсь, что он из этого всего сделает правильные выводы, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк .