Кравчук о Кузнецове: «У арбитров НХЛ существует понимание, что звезды – главные действующие лица. В этом суть бизнеса, во главе которого – деньги и прибыль»

Игорь Кравчук сравнил уровень судейства в КХЛ и НХЛ.

– В России широко обсуждается форвард СКА Евгений Кузнецов, который приехал в лигу в роли одной из главных звезд, в 20 матчах набрал 18 очков и еще больше штрафа – 30 минут. Полторы минуты за игру – график тафгая?

– Тонкий вопрос. С одной стороны Кузнецов – большой мастер, ему 32 года, по современным меркам еще вполне молодой возраст.

С другой стороны КХЛ – достаточно сложная и специфическая лига. После НХЛ в ней нужно привыкать, перестраиваться.

Думаю, статистика Кузнецова отражает оба этих фактора. В том числе и 30 минут штрафа.

– Вы постоянно смотрите НХЛ, провели два очень плотных сезона с ЦСКА. Можете сравнить судейство в НХЛ и КХЛ?

– Сравнивать две лиги не вижу смысла, эта тема, скажем так, раздражитель. Если говорить о судействе, то его уровень в НХЛ, безусловно, выше.

У арбитров НХЛ существует понимание, что именно звезды – главные действующие лица хоккейного спектакля, который собирает такую большую аудиторию. Также есть абсолютное понимание роли именно судей.

Они не должны быть заметны, их задача – создать на льду такие условия, чтобы хоккеисты смогли проявить все свои лучшие качества и выдать зрелище.

В этом суть всего бизнеса НХЛ, во главе которого – деньги и прибыль, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук .