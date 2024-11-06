Троц о включении Пойла в Зал славы: «Титул «Строитель» отражает его суть. Дэвид проделал колоссальную работу в «Вашингтоне» и «Нэшвилле»

Барри Троц объяснил, почему Дэвид Пойл заслужил место в Зале хоккейной славы.

В июне канадский специалист был включен в Зал славы в категории «строители».

«Пойл в общей сложности отработал в НХЛ 41 год в роли генменеджера – с 1982 по 1997 занимал эту должность в «Вашингтоне », с 1997 по 2023 – в «Предаторс» (клуб дебютировал в лиге в 1998 году, но генменеджер был назначен раньше).

Пойлу принадлежат рекорды НХЛ среди генменеджеров по числу матчей его команд в регулярных чемпионатах (3075) и побед (1533). В 2017 году «Нэшвилл» под его руководством впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли.

«Если есть титул, который более точно отражает суть Дэвида Пойла , чем «Строитель», то я о нем не знаю.

Когда вы смотрите на то, что Дэвид сделал с «Вашингтоном», заняв там должность в 1982 году, и как он строил «Нэшвилл» с момента их вступления в НХЛ как команды-новичка в 1998 году, – это колоссальная работа, требующая огромной преданности, множества часов труда и тщательного планирования.

Я помню, как Дэвид рассказал мне историю о сделке «Кэпиталс» по Роду Лэнгуэю. Он был новичком на посту генерального менеджера и обменял двух любимых игроков болельщиков и владельца команды, Рика Грина и Райана Уолтера, в «Монреаль » на Лэнгуэя, Брайана Энгблома, Дуга Джарвиса и Крэйга Лафлина. После сделки он вышел на балкон и сказал: «Надеюсь, я знаю, что сделал».

Этот обмен преобразил «Кэпиталс» из команды, которая не могла попасть в плей-офф, в команду, которая делала это 14 сезонов подряд и всегда была опасным соперником.

Когда Дэвид принял работу с «Предаторс», он отказался от возможности работать в уже сформированной команде. Думаю, ему нравилась идея, что он мог бы создать команду в соответствии со своим видением. Иногда приходишь в уже существующую команду и пытаешься изменить то, что есть на льду, но у него была возможность сформировать всю организацию с нуля», – заявил генеральный менеджер «Нэшвилла » Барри Троц в колонке на NHL.com.