Дэвид Пойл завершил карьеру генменеджера в НХЛ после 41 года работы. Он владеет рекордами по числу матчей и побед

Дэвид Пойл завершил карьеру генменеджера в НХЛ после 41 года работы.

Первый генеральный менеджер в истории «Нэшвилла» официально ушел в отставку 30 июня. Его преемник уже приступил к своим обязанностям ранее.

73-летний Пойл останется советником Троца, но собирается снизить свою рабочую активность.

В общей сложности он отработал в НХЛ 41 год в роли генменеджера – с 1982 по 1997 занимал эту должность в « », с 1997 по 2023 – в «Предаторс» (клуб дебютировал в лиге в 1998 году, но генменеджер был назначен раньше).

принадлежат рекорды НХЛ среди генменеджеров по числу матчей его команд в регулярных чемпионатах (3075) и побед (1533).

В 2017 году «Нэшвилл» под его руководством впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли.

Драфт НХЛ-2023 стал для Пойла последним в качестве менеджера. В самом конце мероприятия он провел символический обмен с «Нью-Джерси» – клубы разменяли выборы в 7-м раунде драфта.

Примечательно, что генеральным менеджером « » является Том Фицджералд – первый капитан в истории « ».