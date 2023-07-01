Дэвид Пойл завершил карьеру генменеджера в НХЛ после 41 года работы. Он владеет рекордами по числу матчей и побед

Теги Нью-Джерси Вашингтон Нэшвилл Дэвид Пойл Барри Троц НХЛ драфт НХЛ Том Фицджералд Хоккей

Дэвид Пойл завершил карьеру генменеджера в НХЛ после 41 года работы.

Первый генеральный менеджер в истории «Нэшвилла» официально ушел в отставку 30 июня. Его преемник Барри Троц уже приступил к своим обязанностям ранее. 

73-летний Пойл останется советником Троца, но собирается снизить свою рабочую активность. 

В общей сложности он отработал в НХЛ 41 год в роли генменеджера – с 1982 по 1997 занимал эту должность в «Вашингтоне», с 1997 по 2023 – в «Предаторс» (клуб дебютировал в лиге в 1998 году, но генменеджер был назначен раньше). 

Пойлу принадлежат рекорды НХЛ среди генменеджеров по числу матчей его команд в регулярных чемпионатах (3075) и побед (1533). 

В 2017 году «Нэшвилл» под его руководством впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли. 

Драфт НХЛ-2023 стал для Пойла последним в качестве менеджера. В самом конце мероприятия он провел символический обмен с «Нью-Джерси» – клубы разменяли выборы в 7-м раунде драфта. 

Примечательно, что генеральным менеджером «Нью-Джерси» является Том Фицджералд – первый капитан в истории «Нэшвилла». 

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