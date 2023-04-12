«Нэшвилл» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.

Клуб потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после победы «Виннипега» над «Миннесотой».

«Предаторс» пропустят кубковые матчи впервые с 2014 года.

Команда под руководством Джона Хайнса набрала 90 очков в 80 играх.

По ходу сезона стало известно, что первый и единственный генменеджер в истории «Нэшвилла» уйдет в отставку этим летом. Его сменит бывший тренер клуба .