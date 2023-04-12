«Нэшвилл» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Дэвид Пойл Барри Троц НХЛ Джон Хайнс Хоккей

«Нэшвилл» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.

Клуб потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после победы «Виннипега» над «Миннесотой». 

«Предаторс» пропустят кубковые матчи впервые с 2014 года. 

Команда под руководством Джона Хайнса набрала 90 очков в 80 играх.

По ходу сезона стало известно, что первый и единственный генменеджер в истории «Нэшвилла» Дэвид Пойл уйдет в отставку этим летом. Его сменит бывший тренер клуба Барри Троц

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
С их распродажей до конца бороться за плей-офф это сильно
+3
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+3
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Дима Миронов
бились нормально,следующем году ждём борьбу 💪
0
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0
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