«Нэшвилл» интересовался Кузнецовым. Сейчас переговоров с «Вашингтоном» нет (Эллиотт Фридман)
«Нэшвилл» интересовался форвардом «Вашингтона» Кузнецовым.
Клуб вел переговоры с «Вашингтоном», но сейчас они не продолжаются.
«Много сообщений о том, что «Нэшвилл» ищет центра.
Были разговоры по Евгению Кузнецову – Барри Троц хорошо его знает по «Вашингтону» – но, похоже, все стихло», – написал Фридман в твиттере.
31-летний форвард «Вашингтона» в минувшем сезоне набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26» (худший показатель в команде).
У него остается 2 года действия контракта с кэпхитом 7,8 миллиона долларов.
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