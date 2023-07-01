«Нэшвилл» интересовался Кузнецовым. Сейчас переговоров с «Вашингтоном» нет (Эллиотт Фридман)

Теги возможные переходы Вашингтон Нэшвилл Барри Троц НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

«Нэшвилл» интересовался форвардом «Вашингтона» Кузнецовым.

Клуб вел переговоры с «Вашингтоном», но сейчас они не продолжаются. 

«Много сообщений о том, что «Нэшвилл» ищет центра.

Были разговоры по Евгению Кузнецову – Барри Троц хорошо его знает по «Вашингтону» – но, похоже, все стихло», – написал Фридман в твиттере.

31-летний форвард «Вашингтона» в минувшем сезоне набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26» (худший показатель в команде).  

У него остается 2 года действия контракта с кэпхитом 7,8 миллиона долларов. 

2 комментария

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Дима Миронов
Дюшена на Кузю бы махнули было бы прикольно
+5
0
+5
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t0ni12
Ответ Дима Миронов
Дюшена на Кузю бы махнули было бы прикольно
Пару-тройку месяцев назад о таком обмене размышлял.
+1
0
+1
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