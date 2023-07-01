«Нэшвилл» интересовался Кузнецовым. Сейчас переговоров с «Вашингтоном» нет (Эллиотт Фридман)

«Нэшвилл» интересовался форвардом «Вашингтона» Кузнецовым.

Клуб вел переговоры с « », но сейчас они не продолжаются.

«Много сообщений о том, что « » ищет центра.

Были разговоры по Евгению Кузнецову – хорошо его знает по «Вашингтону» – но, похоже, все стихло», – написал Фридман в твиттере.

31-летний форвард «Вашингтона» в минувшем сезоне набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «минус 26» (худший показатель в команде).

У него остается 2 года действия контракта с кэпхитом 7,8 миллиона долларов.