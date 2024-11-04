Агент Овечкина: «Саша провел качественную подготовку к сезону, «Вашингтон» усилился. Пока все складывается очень хорошо»
Агент Александра Овечкина рассказал, что игрок провел качественную подготовку к сезону.
Сегодня Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. 39-летний форвард набрал 9 (5+4) очков в 4 играх.
– Можно ли сравнить текущую форму Александра с лучшей в карьере?
– Не знаю, сравнивать сложно. Все-таки разные года всегда. Можно только сказать, что Саша провел качественную подготовку к сезону, команда усилилась. Все складывается пока на данном этапе очень хорошо.
– В чем секрет снайперского успеха Овечкина?
– Талант, здоровье и профессионализм. Так и есть, – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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