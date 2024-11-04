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Агент Овечкина: «Саша провел качественную подготовку к сезону, «Вашингтон» усилился. Пока все складывается очень хорошо»

Агент Александра Овечкина рассказал, что игрок провел качественную подготовку к сезону.

Сегодня Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. 39-летний форвард набрал 9 (5+4) очков в 4 играх.

– Можно ли сравнить текущую форму Александра с лучшей в карьере?

– Не знаю, сравнивать сложно. Все-таки разные года всегда. Можно только сказать, что Саша провел качественную подготовку к сезону, команда усилилась. Все складывается пока на данном этапе очень хорошо.

– В чем секрет снайперского успеха Овечкина?

– Талант, здоровье и профессионализм. Так и есть, – сказал агент Глеб Чистяков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
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Глеб Чистяков
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