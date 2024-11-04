Кожевников о голевой серии Овечкина: «Так и должно быть – есть стремление побить рекорд Гретцки. Саша всегда ловит кураж от игры и поставленной цели»

Александр Кожевников высказался о результативности Александра Овечкина.

39-летний форвард «Вашингтона » набрал 14 (7+7) очков за первые 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Его голевая серия насчитывает четыре игры.

«Ничего удивительного в такой результативности Саши на старте сезона нет, так и должно быть. Потому что у него есть очень большое стремление побить рекорд Гретцки . Будем ждать этого события.

И нельзя сказать, что команда играет только на него, она помогает Овечкину . И он тоже отдает всего себя команде, на его счету ведь есть и результативные передачи. Так что у Саши все в порядке, он играет в хоккей и получает от этого удовольствие. За него можно только порадоваться.

Будем надеяться, что у Саши получится в этом сезоне побить рекорд Гретцки. Или в следующем сезоне он точно закончит гонку за этим рекордом.

Саша всегда ловит кураж от игры и поставленной цели», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

860! Овечкин забил из офиса! Четвертый матч подряд с голами!