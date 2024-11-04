Быков о погоне Овечкина за Гретцки: «Говорим не о 15-летнем мальчике, которому это могло бы вскружить голову. Хоккеисты такого уровня сконцентрированы на своей игре»

Вячеслав Быков высказался о давлении на Александра Овечкина в «Вашингтоне».

39-летний форвард идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Команда нашла определенный баланс, чтобы показывать игру, которая дает результат и приносит самим хоккеистам удовольствие. Плюс мотивация как у всего коллектива, так и у Александра, в частности.

У таких клубов хорошие скауты и источники информации, поэтому удалось найти Протаса . Они выявляют необходимые для них качества, в данном случае нашли подходящего хоккеиста под Овечкина . Это взаимная польза — как для молодого игрока, так и для опытного.

Что касается давления на Александра, мы говорим не о 15-летнем мальчике, которому все это могло бы вскружить голову. Не думаю, что вся эта ситуация каким-то образом мешает Овечкину.

Хоккеисты такого уровня и опыта сконцентрированы на своей игре, прежде всего», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков .

Кожевников о голевой серии Овечкина: «Так и должно быть – есть стремление побить рекорд Гретцки. Саша всегда ловит кураж от игры и поставленной цели»

860! Овечкин забил из офиса! Четвертый матч подряд с голами!