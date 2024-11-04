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Мойсевич из СКА показал новый шлем. На нем изображен конь и надписи на английском языке

Павел Мойсевич из СКА показал новый шлем с изображением коня.

На нем также нанесены надписи на английском языке: «Saint-P», «Family» (семья – Спортс’‘) и «Character is power» (характер – это сила – Спортс’‘).

20-летний голкипер не играл в этом сезоне из-за травмы. В прошлом регулярном чемпионате Мойсевич провел 13 матчей за СКА, отражая 94,2 бросков при коэффициенте надежности 1,25.

Фото: t.me/hcska

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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