Мойсевич из СКА показал новый шлем. На нем изображен конь и надписи на английском языке
Павел Мойсевич из СКА показал новый шлем с изображением коня.
На нем также нанесены надписи на английском языке: «Saint-P», «Family» (семья – Спортс’‘) и «Character is power» (характер – это сила – Спортс’‘).
20-летний голкипер не играл в этом сезоне из-за травмы. В прошлом регулярном чемпионате Мойсевич провел 13 матчей за СКА, отражая 94,2 бросков при коэффициенте надежности 1,25.
Фото: t.me/hcska
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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