Мойсевич из СКА показал новый шлем. На нем изображен конь и надписи на английском языке

Павел Мойсевич из СКА показал новый шлем с изображением коня.

На нем также нанесены надписи на английском языке: «Saint-P», «Family» (семья – Спортс’‘) и «Character is power» (характер – это сила – Спортс’‘).

20-летний голкипер не играл в этом сезоне из-за травмы. В прошлом регулярном чемпионате Мойсевич провел 13 матчей за СКА , отражая 94,2 бросков при коэффициенте надежности 1,25.

Фото: t.me/hcska