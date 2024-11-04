Мойсевич – в основе СКА на матч с «Куньлунем». 20-летний голкипер залечил травму и дебютирует в сезоне

Павел Мойсевич сыграет в воротах СКА в матче с «Куньлунем».

20-летний голкипер дебютирует в этом сезоне. Начало Фонбет чемпионата КХЛ он пропустил из-за травмы.

В прошлом регулярном чемпионате Мойсевич провел 13 матчей за СКА , отражая 94,2 бросков при коэффициенте надежности 1,25.

Игра с «Куньлунем » пройдет в Мытищах и начнется в 17:00 по московскому времени.