Мойсевич – в основе СКА на матч с «Куньлунем». 20-летний голкипер залечил травму и дебютирует в сезоне
Павел Мойсевич сыграет в воротах СКА в матче с «Куньлунем».
20-летний голкипер дебютирует в этом сезоне. Начало Фонбет чемпионата КХЛ он пропустил из-за травмы.
В прошлом регулярном чемпионате Мойсевич провел 13 матчей за СКА, отражая 94,2 бросков при коэффициенте надежности 1,25.
Игра с «Куньлунем» пройдет в Мытищах и начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости