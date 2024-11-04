Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Олимпийское золото-2018 – непередаваемые ощущения. Мы чувствовали, что за нами стоит огромная страна. Когда мы все вместе – это и есть Россия»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем народного единства.

«Поздравляю всех россиян с Днем народного единства!

Спортсмены как никто другой знают, что такое настоящее единство и настоящая гордость за свою страну. В 2018 году наша сборная принесла России первое за 26 лет олимпийское золото.

Это были непередаваемые ощущения! Пусть на тех Играх нам не позволили использовать наши национальные символы – флаг и гимн, но мы чувствовали, что за нами стоит огромная страна, которая поддерживает нас изо всех сил.

Каждый матч в сборной России – это особое событие для любого хоккеиста. Только когда ты выходишь биться за честь страны, ты понимаешь, что такое настоящее единство – единство со всем нашим народом.

Когда мы все вместе – это и есть Россия. С праздником, страна!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в телеграм-канале.