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  • Роман Ротенберг: «Путин – настоящий спортсмен. Если бы не он, не было бы ни побед на ЧМ и Олимпиадах, ни КХЛ. Государство очень многое делает для развития спорта»
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Роман Ротенберг: «Путин – настоящий спортсмен. Если бы не он, не было бы ни побед на ЧМ и Олимпиадах, ни КХЛ. Государство очень многое делает для развития спорта»

Роман Ротенберг отметил вклад Владимира Путина в спортивные успехи России.

– Бизнес-эффективность спортивных клубов, команд зависит от популяризации вида спорта как такового. Насколько ее уровень сегодня достаточен, на ваш взгляд? Что еще вы считаете нужным сделать, чьи усилия необходимо наращивать: самих клубов, государства?

– Это совместная работа. Наше государство очень многое делает для развития спорта, наш президент – настоящий спортсмен, он на собственном опыте знает, как нужно развивать эту отрасль, болеет за нее всей душой. Если бы не он, то наши успехи были бы гораздо скромнее – не было бы ни побед на чемпионатах мира и Олимпиадах, ни КХЛ, ни многого другого.

Но, конечно, нельзя сидеть и ждать, пока государство сделает все за тебя. Нужна кропотливая, тщательная, совместная работа. Задачи понятны: клубы должны показывать максимально зрелищную, качественную игру, судьи судить качественно и честно, лига должна делать все для популяризации хоккея.

Взаимосвязь проста: если все это есть, к нам приходит еще больше болельщиков, растут просмотры наших трансляций, спонсоры охотнее вкладываются в востребованный продукт. Другого пути нет, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Федеральный бизнес журнал»
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