Андрей Назаров поздравил с Днем народного единства.

«В КХЛ продолжается череда ярких матчей. Накануне посмотрел матч лидеров двух конференций. Видно, что ребята стараются, бьются, хорошо физически подготовлены. Топ-матчи нашей лиги схожи по накалу с играми НХЛ , где болельщиков давно приучили к качественному и результативному хоккею.

Хорошо, что мы тоже пошли по этому пути и боремся за зрителя. КХЛ развивается, все больше привлекая к себе внимание людей со всего мира.

Сегодня, в День народного единства, тоже не обойдется без матчей. Хочется всех с ним поздравить, это очень важный праздник для России. Все повторяется: всю свою историю наше государство побеждало благодаря своему единству и сплоченности людей, их готовности подставить друг другу плечо.

Только наше общее сплочение вокруг национального лидера поможет нам добиться успеха. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ .