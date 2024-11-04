Андрей Назаров: «Топ-матчи КХЛ схожи по накалу с играми НХЛ. День народного единства – важный праздник для России. Только общее сплочение вокруг национального лидера поможет нам»
«В КХЛ продолжается череда ярких матчей. Накануне посмотрел матч лидеров двух конференций. Видно, что ребята стараются, бьются, хорошо физически подготовлены. Топ-матчи нашей лиги схожи по накалу с играми НХЛ, где болельщиков давно приучили к качественному и результативному хоккею.
Хорошо, что мы тоже пошли по этому пути и боремся за зрителя. КХЛ развивается, все больше привлекая к себе внимание людей со всего мира.
Сегодня, в День народного единства, тоже не обойдется без матчей. Хочется всех с ним поздравить, это очень важный праздник для России. Все повторяется: всю свою историю наше государство побеждало благодаря своему единству и сплоченности людей, их готовности подставить друг другу плечо.
Только наше общее сплочение вокруг национального лидера поможет нам добиться успеха. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
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