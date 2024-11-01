Андрей Назаров: «Россияне наводят ужас на Америку, в НХЛ буквально пищат от наших ребят. Мы же готовимся праздновать День народного единства. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался о хоккее и о выборах президента США.

«Постепенно заканчивается шестидневная рабочая неделя, но хоккейные матчи идут каждый день, это здорово. Россияне наводят ужас на Америку, каждый день радуют зрителей. В США буквально пищат от наших ребят, они ставят на уши всю НХЛ .

Мы в России все радуемся за них, смотрим и переживаем, но не забываем и про КХЛ , где тоже хватает отличных и интересных встреч, а также – звездных хоккеистов. Сегодня, например, четыре игры, с удовольствием последим.

Совсем немного осталось и до выборов в США, когда хоккей уйдет на второй план. Все лучшие политтехнологи мира пытаются внести свою изюминку и помочь кандидатам выиграть на финишной прямой. Интересно понаблюдать за тем, кто победит, а самое интересное – что случится после окончания выборов.

Мы же в России готовимся праздновать День народного единства. У нас самая безопасная страна в мире, все это благодаря сплоченности вокруг национального лидера.

Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .

«Амур» добавил Назарова в список кандидатов на пост главного тренера. Специалист не работает в КХЛ с 2022 года (Артур Хайруллин)