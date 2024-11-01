Андрей Назаров: «Россияне наводят ужас на Америку, в НХЛ буквально пищат от наших ребят. Мы же готовимся праздновать День народного единства. Победа будет за нами»
«Постепенно заканчивается шестидневная рабочая неделя, но хоккейные матчи идут каждый день, это здорово. Россияне наводят ужас на Америку, каждый день радуют зрителей. В США буквально пищат от наших ребят, они ставят на уши всю НХЛ.
Мы в России все радуемся за них, смотрим и переживаем, но не забываем и про КХЛ, где тоже хватает отличных и интересных встреч, а также – звездных хоккеистов. Сегодня, например, четыре игры, с удовольствием последим.
Совсем немного осталось и до выборов в США, когда хоккей уйдет на второй план. Все лучшие политтехнологи мира пытаются внести свою изюминку и помочь кандидатам выиграть на финишной прямой. Интересно понаблюдать за тем, кто победит, а самое интересное – что случится после окончания выборов.
Мы же в России готовимся праздновать День народного единства. У нас самая безопасная страна в мире, все это благодаря сплоченности вокруг национального лидера.
Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
«Амур» добавил Назарова в список кандидатов на пост главного тренера. Специалист не работает в КХЛ с 2022 года (Артур Хайруллин)
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