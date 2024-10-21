Андрей Назаров: «Потолок зарплат в КХЛ работает – все движется вперед и развивается. Недруги мечутся, как пауки в банке, а Россия процветает. Мы самая безопасная страна в мире»
«В регулярном чемпионате КХЛ много интересных матчей, потолок зарплат однозначно работает. Видно, что все движется вперед и развивается. Уже непонятно, кто аутсайдер, а кто на ведущих ролях. Все могут друг у друга выиграть и навязать борьбу, есть сенсационные результаты.
Понятно, что соперничество за попадание в плей-офф будет идти до последнего тура. Сейчас что-то сложно предсказать. Тем интереснее наблюдать за встречами.
На фоне наших успехов и успехов отечественного спорта мы видим, что недруги мечутся, как пауки в банке, а Россия процветает и развивается.
Мы до сих пор являемся самой безопасной страной в мире. Этому свидетельствуют визиты многочисленных лидеров других стран, которые чувствуют себя здесь комфортно и непринужденно.
Все это благодаря тому, что мы сплотились вокруг нашего национального лидера, стоим плечом к плечу почти 150-миллионным кулаком, помогаем друг другу в трудную минуту.
Победа будет за нами», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Назаров про 500 голов Малкина в НХЛ: «Американцам нравятся сильные, успешные люди, которые помогают генерировать доходы. Поэтому вся арена рукоплескала Жене, признавая его величие»
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