Назаров поздравил Путина с 72-летием: «Практически 150-миллионная армия болельщиков поздравляет президента. Победа обязательно будет за нами»
«В современном хоккее важность вратаря очень велика. Мы видим: когда голкипер играет не так, как от него ожидали, проблемы начинаются даже у топ-клубов.
Сколько бы ты ни забивал, но если нет надежности на последнем рубеже, то решить большие задачи будет проблематично, если не сказать более громко. В целом же сезон в КХЛ проходит ярко, неожиданных результатов стало больше.
Помимо насыщенного игрового дня, сегодня свой день рождения празднует наш национальный лидер и главный хоккейный капитан, президент России Владимир Владимирович Путин.
Вся практически 150-миллионная армия болельщиков поздравляет президента. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. У нас самый целеустремленный и лучший лидер в мире. Победа обязательно будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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