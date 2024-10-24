Андрей Назаров высказался о разгромных победа ЦСКА и СКА.

ЦСКА обыграл «Амур» (7:0), СКА – «Куньлунь» (8:0).

«Гранды начинают набирать обороты, вчерашние разгромные победы ЦСКА и СКА о многом говорят. Теперь становится понятно, кто и чем занимался летом. Физика и мастерство выходят на первый план. И, конечно, важна тренерская рука.

Но жесткий потолок зарплат в КХЛ все равно в действии, любой по-прежнему может обыграть любого. Борьба за попадание в кубковую восьмерку в обеих конференциях обеспечена. Работа превыше всего.

Посмотрите, к примеру, на невероятную работоспособность нашего национального лидера в Казани, за которой наблюдает не только наша страна, но и весь мир. Уже до 35 государств выступили с просьбой принять их в БРИКС в качестве полноправных участников, это огромная очередь.

Изолировать Россию не получилось, все попытки равносильны старому анекдоту, над которым давно никто не смеется. Весь наш 150-милионный кулак сплотился вокруг нашего президента, победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .