Люзенков о 4:2 с «Амуром»: «После тяжелого поражения ребята собрались и в нужный момент выстояли, забили голы и победили. Довольны результатом»

Ярослав Люзенков подвел итоги матча «Сибири» против «Амура».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков высказался после матча против «Амура » (4:2).

«Мы довольны результатом. Довольны, что после тяжелого поражения ребята собрались и в нужный момент выстояли, забили голы и победили. Постарались сыграть без удалений, что и произошло.

Удерживать победный счет установки не было. Но в третьем периоде получилась глупая ошибка, ребята начали нервничать. Хотели целенаправленно играть в свой хоккей и в чужой зоне, и в своей, но все равно оглядывались на победный счет.

Не то что ребятам не хватает уверенности. Но с сильным соперником нет напряжения, потому что от нас не ждут победы. А вот в таких «стыковых» играх все понимают, чего от них ждут. Тут эмоциональный фон их сковывает», – сказал Люзенков.

«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Амуром»