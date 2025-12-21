  • Спортс
Штюцле вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы», обойдя Хитли

Тим Штюцле вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы».

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле набрал 3 (1+2) очка в матче против «Чикаго» (6:4).

Штюцле продлил свою результативную серию до 6 игр. На этом отрезке он набрал 13 (5+8) очков.

Всего на его счету теперь 363 (131+232) балла в 401 матче в регулярках НХЛ за карьеру.

Штюцле превзошел достижение Дэни Хитли (362 очка) и вышел на единоличное 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории франшизы.

8-е место занимает Мариан Госса (390 баллов). Рекордсмен – Даниэль Альфредссон (1 108 очков).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
