Штюцле вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы», обойдя Хитли
Тим Штюцле вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Оттавы».
Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле набрал 3 (1+2) очка в матче против «Чикаго» (6:4).
Штюцле продлил свою результативную серию до 6 игр. На этом отрезке он набрал 13 (5+8) очков.
Всего на его счету теперь 363 (131+232) балла в 401 матче в регулярках НХЛ за карьеру.
Штюцле превзошел достижение Дэни Хитли (362 очка) и вышел на единоличное 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории франшизы.
8-е место занимает Мариан Госса (390 баллов). Рекордсмен – Даниэль Альфредссон (1 108 очков).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости