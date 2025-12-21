Дерек Барак: «Магнитогорск похож на Питтсбург. Мне здесь нравится. Жизнь простая, а так как я сам простой парень, это мне подходит»

Дерек Барак поделился впечатлениями от жизни в Магнитогорске.

– Как вам Магнитогорск?

– Последние два года я жил в Москве, поэтому, конечно, разница большая. В не таком большом городе мне жить комфортнее.

Мне нравится, что в Магнитогорске нет пробок, как в Москве, и не надо долго ехать, чтобы добраться до арены.

– Уже успели побывать на Магнитогорском металлургическом комбинате?

– Да, мы были там в начале сезона. Комбинат огромный, и вокруг него построен город. Интересно было узнать его.

– Магнитогорск – такой рабочий город?

– Да, он похож на Питтсбург. Мне нравится в Магнитогорске, и я наслаждаюсь жизнью там. Жизнь простая, а так как я сам простой парень, то это мне подходит, – сказал Барак.