Андриевский о 2:4 от «Сибири»: «Во 2-м периоде 2 удаления нас сгубили. Очень тяжело было вернуться. Инициатива была у нас, моменты были, но реализации не было»

Александр Андриевский высказался о матче «Амура» против «Сибири».

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский подвел итоги матча против «Сибири » (2:4).

«Ожидали активной игры от хозяев. Вроде бы сдержали натиск, выровняли игру, но получили гол в раздевалку.

Во втором периоде два удаления нас сгубили. Очень тяжело было вернуться, соперник хорошо оборонялся. Одного гола нам не хватило. Инициатива была у нас, моменты были, но реализации не было. Один момент реализовать – и все.

Это игра. Где-то есть удаления, где-то нет. Мы невынужденно удалились два раза, но это же никого не волнует. Мы в большинстве не играли, а у «Сибири» спецбригады хорошо сыграли. У меня было недовольство после второго удаления, но оно было в чужой зоне», – сказал Андриевский.