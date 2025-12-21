Сухов вспомнил матчи «Металлурга» на «Малютке»: «Минус тридцать», шайба как камень, кто не играет – у печки. Вспоминать это… Ну, было, отмораживали»

Виктор Сухов: температура была «минус тридцать», шайба как камень.

Виктор Сухов вспомнил о матчах, проходивших на открытом воздухе в Магнитогорске.

– В каких условиях вам приходилось играть на стадионе «Малютка»?

– Дворец имени Ромазана появился уже… В каком уже году его построили (в 1990-м – Спортс’‘)? А так мы играли на простом льду, на морозе. Температура точно была «минус тридцать» с лишним. Шайба как камень была – попадает в тебя… Сейчас форма великолепная же, а раньше…

Это смешно, конечно, но что сделаешь. Время было такое. Один состав играет, другой состав на лавочке сидит, третий – у печки. Успевали за одну смену переобуться, чтобы ноги маленько отошли.

Конечно, вспоминать это… Сейчас можно вспоминать легко. А там… Ну, было, отмораживали, ну что сделаешь? Играть-то надо было.

Руководители приходили, надевали валеночки, тулупчики и за нас переживали. Я даже помню, мы все спрашивали у Величкина: «Ну что, Геннадий Иваныч, что у нас с ареной? Будут строить?» Он отвечал: «Будут». И в итоге построили, – сказал Сухов в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию «Металлурга».

Виктор Сухов за годы своих выступлений забросил 355 шайб и стал лучшим снайпером в истории магнитогорского «Металлурга».