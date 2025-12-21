  • Спортс
  • Галимов достиг отметки 700 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. У форварда «Динамо» 228 очков в лиге
Галимов достиг отметки 700 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. У форварда «Динамо» 228 очков в лиге

Ансель Галимов достиг отметки 700 матчей в КХЛ.

Нападающий «Динамо» Ансель Галимов достиг отметки 700 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для форварда стала играл против ЦСКА.

Всего на его счету 228 (118+110) очков в 700 играх в лиге.

«Ансель Галимов достиг отметки в 700 матчей в КХЛ!

Большая цифра, большой мастер», – говорится в сообщении «Динамо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
