Галимов достиг отметки 700 матчей в КХЛ с учетом плей-офф. У форварда «Динамо» 228 очков в лиге

Ансель Галимов достиг отметки 700 матчей в КХЛ.

Нападающий «Динамо» Ансель Галимов достиг отметки 700 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Юбилейной для форварда стала играл против ЦСКА.

Всего на его счету 228 (118+110) очков в 700 играх в лиге.

«Ансель Галимов достиг отметки в 700 матчей в КХЛ!

Большая цифра, большой мастер», – говорится в сообщении «Динамо ».