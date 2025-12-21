  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о том, как Дер-Аргучинцев воспринял обмен: «Нормально. Он понимал, что есть ситуация, когда тебя не видят в определенной роли, и пора что-то менять. Все стороны довольны, думаю»
0

Бабаев о том, как Дер-Аргучинцев воспринял обмен: «Нормально. Он понимал, что есть ситуация, когда тебя не видят в определенной роли, и пора что-то менять. Все стороны довольны, думаю»

Шуми Бабаев высказался об обмене Семена Дер-Аргучинцева.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Семена Дер-Аргучинцева, прокомментировал обмен форварда из «Трактора» в «Динамо».

– Обмен прошел в спокойном режиме, это была история не одного дня и к этому готовились. Думаю, все стороны довольны.

– Как воспринял обмен Дер-Аргучинцев?

– Нормально. Он понимал, что есть ситуация, когда тебя не видят в определенной роли, и пора что-то менять. Когда долго сидишь на одном месте, сам что-то не замечаешь.

Я бы не сказал, что была чья-то вина – клуба или игрока. Это решение правильное для двух сторон. В клубе видели, что он уже не выдает то, что они хотят видеть, и со стороны Семена – то же самое.

– Грубо говоря, Дер-Аргучинцев засиделся в «Тракторе»?

– Когда ты нужен, в той степени, в которой ты рассчитываешь, то нет такого слова «засиделся». Можно десять лет играть в команде.

Но есть момент, когда начинаешь переживать, что в тебя не верят, и это все наслаивается, и тренеры меняются. Поэтому в этой ситуации это был лучший вариант.

Благодарность генменеджеру «Трактора» Алексею Волкову, что он увидел этот момент и вовремя понял, что надо что-то делать, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСемен Дер-Аргучинцев
logoТрактор
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАлексей Волков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Трактора»: «Джиошвили – один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции. У него дефицитная позиция, важная для решения текущих игровых вопросов»
вчера, 12:35
«Трактор» обменял Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили. Семен набрал 23 очка в сезоне КХЛ, Максим – 9
вчера, 12:34
«Трактор» обменяет Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили (Артур Хайруллин)
19 декабря, 18:24
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» примет «Монреаль»
20 минут назад
«Сибирь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:2 с «Амуром»
23 минуты назад
КХЛ. ЦСКА против «Динамо» Москва, «Барыс» играет с «Сочи», «Сибирь» победила «Амур»
28 минут назадLive
Агент Джиошвили об обмене из «Динамо»: «Максим был немножко шокирован. Он столько лет был в клубе, считает себя воспитанником. Хотя подсознательно мог быть готов, разговоры были»
53 минуты назад
Третьяк открыл площадку в Питкяранте: «Хоккей в России – национальная гордость! Президент поставил задачу, чтобы в 2030-м 70% населения занималось физкультурой и спортом»
сегодня, 11:46
Агент Пилипенко: «СКА и «Северсталь» Кирилла не обсуждали, но все может поменяться. Он не играет, если так будет продолжаться, надеемся, что найдем компромисс и будет обмен»
сегодня, 11:32
Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля». У него 11+89 в 119 играх
сегодня, 11:19
Каменский о Кузнецове: «Он еще наберет форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нем много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга»
сегодня, 10:57
Ротенберг о мастер-классе для России U16: «Ребята с максимальной концентрацией выполняли упражнения. Такие встречи дают игрокам правильные ориентиры. Продолжаем работать 🏒🇷🇺»
сегодня, 10:37
Драйзайтль набрал 50+ очков в 11-м сезоне подряд, повторив рекорд «Эдмонтона»
сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Барак о Разине: «Человек, который ценит работоспособность. Очень рад, что играю под его руководством»
28 минут назад
Вратарь «Барыса» Шутов пропустил 3 шайбы к 11-й минуте и был заменен на Бояркина в матче против «Сочи»
38 минут назад
«Шанхай» подписал просмотровый контракт с Рассказовым
сегодня, 12:13
Плющев об НХЛ: «Смотрю матчи время от времени. Меня больше интересует отечественный хоккей, а не заокеанский»
сегодня, 11:58
Роднина о лучшем спортсмене 2025-го: «Овечкин, никто и рядом не стоит. Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд»
сегодня, 10:48
«Барыс» расторг контракт с Уозерспуном по соглашению сторон. Защитник не играл с 31 октября из-за травмы
сегодня, 10:24
Полупанов о Подъяпольском и Моторыгине: «Динамовские вратари всегда представляли собой силу. Оба играют надежно, надеюсь, продолжат так действовать. Это залог успеха»
сегодня, 09:59
Иван Воробьев о 2:1 со СКА: «Мы все понимали, разбирали. Штаб «Спартака» нам разложил по полочкам, положил пищу в рот, осталось только проглотить. Так что сюрпризов не было особо»
сегодня, 09:48
Пыленков о стиле: «За трендами не слежу. Хожу в одном и том же, в чем комфортно. Стараюсь экономить, запредельные суммы на одежду не трачу»
сегодня, 09:16
Савиков о том, что Ларионов пропустил 2 матча СКА из-за болезни: «Ощущалось, что играли без него. Он заходил к нам, но меньше контактировал, чтобы не заразить»
сегодня, 08:50