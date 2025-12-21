Бабаев о том, как Дер-Аргучинцев воспринял обмен: «Нормально. Он понимал, что есть ситуация, когда тебя не видят в определенной роли, и пора что-то менять. Все стороны довольны, думаю»

Шуми Бабаев высказался об обмене Семена Дер-Аргучинцева.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Семена Дер-Аргучинцева , прокомментировал обмен форварда из «Трактора» в «Динамо ».

– Обмен прошел в спокойном режиме, это была история не одного дня и к этому готовились. Думаю, все стороны довольны.

– Как воспринял обмен Дер-Аргучинцев?

– Нормально. Он понимал, что есть ситуация, когда тебя не видят в определенной роли, и пора что-то менять. Когда долго сидишь на одном месте, сам что-то не замечаешь.

Я бы не сказал, что была чья-то вина – клуба или игрока. Это решение правильное для двух сторон. В клубе видели, что он уже не выдает то, что они хотят видеть, и со стороны Семена – то же самое.

– Грубо говоря, Дер-Аргучинцев засиделся в «Тракторе»?

– Когда ты нужен, в той степени, в которой ты рассчитываешь, то нет такого слова «засиделся». Можно десять лет играть в команде.

Но есть момент, когда начинаешь переживать, что в тебя не верят, и это все наслаивается, и тренеры меняются. Поэтому в этой ситуации это был лучший вариант.

Благодарность генменеджеру «Трактора » Алексею Волкову, что он увидел этот момент и вовремя понял, что надо что-то делать, – сказал Бабаев.