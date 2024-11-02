Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 4+8 в 10 играх

Кирилл Марченко сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (2:6).

Форвард «Коламбуса » набрал 12-е (4+8) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 10 игр.

Сегодня за 16:08 (1:57 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».