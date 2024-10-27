Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла». У него 9 очков в 7 играх

Кирилл Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Коламбуса » открыл счет во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (3:4 ОТ).

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 7 играх при полезности «+5».

Сегодня Марченко (19:30, 1:55 – в большинстве, «минус 1») трижды бросил в створ, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа.