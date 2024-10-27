Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла». У него 9 очков в 7 играх
Кирилл Марченко забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом».
Форвард «Коламбуса» открыл счет во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (3:4 ОТ).
В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 7 играх при полезности «+5».
Сегодня Марченко (19:30, 1:55 – в большинстве, «минус 1») трижды бросил в створ, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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