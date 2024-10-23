Марченко набрал 1+1 в матче с «Торонто». У форварда «Коламбуса» 8 очков и «+6» в 6 играх

Кирилл Марченко набрал 1+1 в матче с «Торонто».

Форвард «Коламбуса » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Лифс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 24-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Марченко (18:43, 4:21 – в большинстве, «+3») отметился 7 бросками в створ. Также он сделал 1 перехват, допустил 3 потери и получил малый штраф.