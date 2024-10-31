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Защитник «Колорадо» Шилингтон сыграл с «Тампой» в качестве нападающего – у «Эвеланш» травмированы форварды

Защитник «Колорадо» Оливер Шилингтон сыграл с «Тампой» на позиции форварда.

«Эвеланш» дома проиграли со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ

27-летний защитник «Колорадо» Оливер Шилингтон провел этот матч на позиции нападающего, так как у клуба травмированы несколько игроков. 

Лучший снайпер «Эвеланш» Росс Колтон сломал ногу, также из-за травм верхней части тела не могут играть Майлс Вуд и Джонатан Друэн, а Арттури Лехконен выбыл на две недели из-за повреждения плеча.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
травмы
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoНХЛ
logoАрттури Лехконен
logoДжонатан Друэн
logoОливер Шилингтон
logoМайлс Вуд
logoЗдоровье
logoРосс Колтон
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