Защитник «Колорадо» Шилингтон сыграл с «Тампой» в качестве нападающего – у «Эвеланш» травмированы форварды
Защитник «Колорадо» Оливер Шилингтон сыграл с «Тампой» на позиции форварда.
«Эвеланш» дома проиграли со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
27-летний защитник «Колорадо» Оливер Шилингтон провел этот матч на позиции нападающего, так как у клуба травмированы несколько игроков.
Лучший снайпер «Эвеланш» Росс Колтон сломал ногу, также из-за травм верхней части тела не могут играть Майлс Вуд и Джонатан Друэн, а Арттури Лехконен выбыл на две недели из-за повреждения плеча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
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