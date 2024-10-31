Защитник «Колорадо» Шилингтон сыграл с «Тампой» в качестве нападающего – у «Эвеланш» травмированы форварды

Защитник «Колорадо» Оливер Шилингтон сыграл с «Тампой» на позиции форварда.

«Эвеланш» дома проиграли со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ .

27-летний защитник «Колорадо » Оливер Шилингтон провел этот матч на позиции нападающего, так как у клуба травмированы несколько игроков.

Лучший снайпер «Эвеланш» Росс Колтон сломал ногу , также из-за травм верхней части тела не могут играть Майлс Вуд и Джонатан Друэн , а Арттури Лехконен выбыл на две недели из-за повреждения плеча.