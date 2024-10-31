У «Эвс» уже некому играть.

«Тампа» хорошо начала сезон, выиграв 7 матчей из 10. В своем дивизионе она отстает только от «Флориды», но с учетом матчей в запасе «Лайтнинг» легко могут стать первыми.

Пока же удалось только приблизиться к соседям по штату – «Тампа» на выезде победила «Колорадо» (5:2). Русские игроки были на главных ролях: Никита Кучеров выбил 1+2 и стал первой звездой матча, а Андрей Василевский сделал 33 сэйва.

Первое звено «Тампы» разрывало оборону «Колорадо». Им даже не понадобилось большинство

Новая ударная тройка «Тампы» – из Генцела, Пойнта и Кучерова – довольно мощно начала сезон. У покалеченного и перебитого «Колорадо» просто не было шансов остановить их. На счету звена – три шайбы, и во всех отметился Никита:

● на второй минуте Пойнт, прокатившись за воротами, выдал Кучерову под бросок в одно касание. Никиту даже не пытались накрыть.

● Через две с половиной минуты Кучеров проехал по правому флангу и отправился за ворота, но резко отдал классный слепой пас на Генцела.

● Во втором периоде тот же Генцел оказался первым на добивании после броска Пойнта. У Кучерова здесь вторая передача – именно он вывел Брэйдена на убойную позицию.

На случай, если нет возможности включить видео – обязательно оцените тот пас Никиты на Джейка.

«Это невероятно. У Кучерова просто глаза на затылке. Он великолепно все сделал», – восхищался Генцел после игры.

«Они великолепны вместе в этом году – и это важная часть нашей команды, – радовался игре новой связки тренер «Тампы» Джон Купер. «Они довольно хорошо сработались. Надеюсь, так будет и в течение следующих семи лет».

Теперь у Кучерова ровно 250 матчей с двумя и более очками. В истории «Тампы» он третий игрок, добравшийся до этой отметки: ранее это сделали Мартен Сен-Луи и Стивен Стэмкос. В нынешнем сезоне Никита набрал уже 17 (9+8) очков в 10 матчах – пятый результат в лиге.

Василевский набирает форму, а у «Колорадо» скоро не останется здоровых игроков

Андрей Василевский играет все лучше. Российский вратарь после неудачного матча против «Миннесоты» (2:4) одержал три победы подряд. На этом отрезке он пропустил всего четыре шайбы, один раз сыграв на ноль.

С «Колорадо» Василевский отразил 33/35 бросков (94,3%). Во второй половине матча хозяева организовали штурм в попытках отыграться, но Андрей справился с навалом. Общая статистика по сезону заметно улучшилась: теперь у него 91,1% ОБ и 2,47 КН. Такого Василевского «Тампе» не хватало.

Роль голкипера особенно важна, если учесть, что «Лайтнинг» заканчивали в пять защитников – травму получил Эрик Чернак. Но с проблемами соперника это все равно не сравнится: у «Колорадо» ситуация совсем патовая.

Вот полный список отсутствовавших хоккеистов. Ситуация осложняется тем, что все они – нападающие.

И если к присутствию одних игроков в этом списке болельщики «Эвеланш» привыкли, то появление других становится серьезным ударом. Например, Росс Колтон просто заблокировал бросок в матче с «Чикаго» – и теперь пропустит два месяца из-за перелома ноги. А ведь он с 8 голами был лучшим снайпером команды в этом сезоне и выходил вместе с Маккинноном и Рантаненом.

Валерий Ничушкин по-прежнему отбывает дисквалификацию за нарушение программы помощи игрокам. Сейчас он тренируется в Денвере, но возвращение на лед состоится только во второй половине ноября.

Положение настолько тяжелое, что с «Тампой» в четвертом звене вышел защитник Оливер Шилингтон! В интервью перед матчем он признал, что лишь в детстве некоторое время играл центра, но потом опыта в атаке у него не было.

Все это осложняет старт «Колорадо». Вратари тоже не спасают. Глядя на неудачную игру Александра Георгиева и Юстуса Аннунена, тренеры «Эвеланш» выпустили против «Лайтнинг» Каапо Кяхкенена, но и он не выручил. Хотя такого Кучерова вообще мало кто остановит.

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Фото: Gettyimages /Sarah Stier / Staff