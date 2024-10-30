Колтон сломал ногу и пропустит 6-8 недель. У лучшего снайпера «Колорадо» 8 голов в 10 матчах
Форвард «Колорадо» Росс Колтон пропустит 6-8 недель из-за перелома ноги.
Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар подтвердил, что 28-летний нападающий получил перелом стопы в первом периоде матча с «Чикаго» (2:5) в понедельник.
«Росс сломал ногу во время броска, так что он пропустит некоторое время, от шести до восьми недель, я полагаю. А Вуди [Майлс Вуд], скорее всего, пропустит от семи до десяти дней.
[Травма верхней части тела] беспокоила его здесь в течение некоторого времени, он просто пытался играть через это – теперь не может», – сказал Джаред Беднар.
На данный момент Росс Колтон является лучшим снайпером «Колорадо», форвард набрал 9 (8+1) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Colorado Hockey Now
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