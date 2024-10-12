Форвард «Колорадо» Друэн пропустит минимум два матча из-за травмы верхней части тела

Джонатан Друэн пропустит предстоящие матчи «Колорадо» из-за травмы.

Канадский форвард не сыграет как минимум в двух играх команды в регулярном чемпионате НХЛ .

У хоккеиста повреждение верхней части тела.

Он провел на льду 21:25 и не набрал очков при полезности «минус 1» в матче против «Вегаса» (5:8).

В прошлом сезоне Джонатан Друэн отметился 56 (19+37) баллами в 79 матчах.