Форвард «Трактора» Ткачев о 1-м месте на Востоке: «Удержать его – хороший стимул. Мы не ловим эйфорию и понимаем, что другие команды в спину дышат»
Челябинский клуб набрал 34 очка в 22 матчах и занимает 1-е место на Востоке.
– Важно то, что ребята нацелены на результат. Мы не ловим никакую эйфорию и стараемся концентрироваться на будущих соперниках. Понимаем, что и другие команды в спину дышат. Впереди еще много матчей, следующая игра против «Локомотива» – максимально важная.
– Видите прогресс команды на протяжении двух месяцев?
– Радует сам настрой и то, что команда нацелена на каждый эпизод, на каждый микроэлемент. Мы постоянно работаем над теми компонентами, которые у нас не получаются в предыдущих играх, и строим свою будущую игру.
– Важно будет удержать первое место на Востоке?
– Почему бы и нет? Это хороший стимул для команды на протяжении регулярного чемпионата. Плей-офф есть плей-офф, но на данном этапе это такая мотивация, – сказал нападающий «Трактора».
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