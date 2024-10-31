Форвард «Трактора» Ткачев о 1-м месте на Востоке: «Удержать его – хороший стимул. Мы не ловим эйфорию и понимаем, что другие команды в спину дышат»

Владимир Ткачев высказался о лидерстве «Трактора» в Восточной конференции КХЛ.

Челябинский клуб набрал 34 очка в 22 матчах и занимает 1-е место на Востоке.

– Важно то, что ребята нацелены на результат. Мы не ловим никакую эйфорию и стараемся концентрироваться на будущих соперниках. Понимаем, что и другие команды в спину дышат. Впереди еще много матчей, следующая игра против «Локомотива» – максимально важная.

– Видите прогресс команды на протяжении двух месяцев?

– Радует сам настрой и то, что команда нацелена на каждый эпизод, на каждый микроэлемент. Мы постоянно работаем над теми компонентами, которые у нас не получаются в предыдущих играх, и строим свою будущую игру.

– Важно будет удержать первое место на Востоке?

– Почему бы и нет? Это хороший стимул для команды на протяжении регулярного чемпионата. Плей-офф есть плей-офф, но на данном этапе это такая мотивация, – сказал нападающий «Трактора».