Ткачев о самом колоритном легионере в КХЛ: «Азеведо. Замечательный человек и хоккеист. В «Ак Барсе» вообще были очень крутые легионеры. Командные мужики!»
Владимир Ткачев назвал самого колоритного легионера Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Кто самый колоритный легионер в КХЛ?
– Джастин Азеведо. Замечательный человек и хоккеист.
В «Ак Барсе» вообще были очень крутые легионеры, которые не жалели себя. Командные мужики! – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
Азеведо играл в КХЛ с 2013 по 2020 год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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