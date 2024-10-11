Ткачев о самом колоритном легионере в КХЛ: «Азеведо. Замечательный человек и хоккеист. В «Ак Барсе» вообще были очень крутые легионеры. Командные мужики!»

Владимир Ткачев назвал самого колоритного легионера Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Кто самый колоритный легионер в КХЛ?

– Джастин Азеведо . Замечательный человек и хоккеист.

В «Ак Барсе » вообще были очень крутые легионеры, которые не жалели себя. Командные мужики! – сказал нападающий «Трактора » Владимир Ткачев .

Азеведо играл в КХЛ с 2013 по 2020 год.