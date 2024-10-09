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Гру о 2:0 с «Адмиралом»: «Трактор» вернулся с долгого выезда, первый матч дома играть непросто. В меньшинстве мы действовали отлично»

Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Адмиралом» (2:0).

– Мы вернулись с нашего долгого выезда, отсутствовали дома шесть дней. Скажу, что непросто играть первый домашний матч после долгого выезда. Хороший матч. Но, возможно, не лучший наш темп.

Когда мы вели со счетом 1:0, мне хотелось, чтобы мы забросили вторую шайбу, так как с таким счетом игра идет на грани. Потом случился важный гол в большинстве, а после этого мы отлично сыграли в меньшинстве, нейтрализовав большинство соперника.

– Насколько Алексей Рыкманов подходит для игры в центре?

– Сегодня Рыкманов в первый раз сыграл в центре. Когда я объединил в одно звено Ткачева и Светлакова, то понял, что нам не хватает одного центра. Мы попробовали в матче с ЦСКА Юртайкина, сегодня решили попробовать Рыкманова.

С утра на тренировке он хорошо с этим справился, но это непросто для него. Это молодой игрок, к тому же сегодня он заблокировал очень важный бросок. Пусть и не всегда точно играл на своей позиции, но все придет.

– Когда можно ждать Сикьюру и Дер-Аргучинцева?

Я надеюсь, что один из них сможет присоединиться к нам уже в следующем матче. На текущий момент они тренируются, бросают, но никто из них не был готов к сегодняшней игре на 100%.

Завтра и послезавтра мы будем смотреть, у нас есть несколько дней до следующего матча. Оба они в таком состоянии, что со дня на день будут готовы. Я очень доволен восстановлением Семена Дер-Аргучинцева.

Меня уже спрашивали о нем после игры с ЦСКА, и я говорил, что он вернется позднее, но мы наблюдаем хороший прогресс, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoВладимир Ткачев
logoАдмирал
logoДанил Юртайкин
logoАндрей Светлаков
logoДилан Сикьюра
logoСемен Дер-Аргучинцев
logoАлексей Рыкманов
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