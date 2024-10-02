Гру о встрече с Якушевым: «Я сказал: «Мне нужно сделать с ним селфи!» Это огромная честь, потому что он член Зала славы, герой Суперсерии-72. Важный момент для меня»
– Игра была хорошая, два периода получились отличными, со множеством голевых моментов. Это наша первая победа в сезоне по буллитам. Отмечу нашу бригаду меньшинства, которая отлично сработала в матче.
– Почему отсутствовал Михаил Котляревский?
– Это не ротация, таково мое решение.
– Когда сыграет Дилан Сикьюра?
– Он близок к возвращению. Не думаю, что в следующем матче, но, может быть, через игру. Он с нами на выезде. Сыграет, когда будет готов на 100%.
– Насколько важно для вас было дожать «Спартак» в дополнительное время?
– Круто побеждать по буллитам. Мы два-три матча в этом сезоне проиграли в овертаймах. И вот наконец-то победили.
Это давит, когда вы проигрываете матч за матчем, теряете по очку. Но в целом это лишь победа одного дня. Впереди длинный сезон. И мы рады каждому успеху.
– Вы уже два месяца в России, в КХЛ. Довольны ли вы успехами «Трактора»?
– Да, в целом я доволен. У нас есть группа игроков, которые являются нашими лидерами – Ткачев, Светлаков, Блажиевский, Телегин, Кэмпфер… Я очень доволен тем, как ребята относятся к делу.
У нас коллектив настоящих мужчин, которые приходят на работу с хорошим настроем. У них прекрасные человеческие качества.
– У главного тренера «Спартака» день рождения, а вы его испортили. Вы знали об этом?
– Приношу извинения за это. Перед матчем меня представили Александру Якушеву. И я сказал Борису Миронову: «Мне нужно с ним сделать селфи!» Для меня это огромная честь, потому что Якушев – член Зала хоккейной славы, герой Суперсерии-72. Это важный момент для меня. Я послал это фото своему сыну.
Поздравляю Алексея Жамнова с днем рождения. Извините, что мы победили, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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