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  • Гру о встрече с Якушевым: «Я сказал: «Мне нужно сделать с ним селфи!» Это огромная честь, потому что он член Зала славы, герой Суперсерии-72. Важный момент для меня»
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Гру о встрече с Якушевым: «Я сказал: «Мне нужно сделать с ним селфи!» Это огромная честь, потому что он член Зала славы, герой Суперсерии-72. Важный момент для меня»

Бенуа Гру прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:2 Б).

– Игра была хорошая, два периода получились отличными, со множеством голевых моментов. Это наша первая победа в сезоне по буллитам. Отмечу нашу бригаду меньшинства, которая отлично сработала в матче.

– Почему отсутствовал Михаил Котляревский?

– Это не ротация, таково мое решение.

– Когда сыграет Дилан Сикьюра?

– Он близок к возвращению. Не думаю, что в следующем матче, но, может быть, через игру. Он с нами на выезде. Сыграет, когда будет готов на 100%.

– Насколько важно для вас было дожать «Спартак» в дополнительное время?

– Круто побеждать по буллитам. Мы два-три матча в этом сезоне проиграли в овертаймах. И вот наконец-то победили.

Это давит, когда вы проигрываете матч за матчем, теряете по очку. Но в целом это лишь победа одного дня. Впереди длинный сезон. И мы рады каждому успеху.

– Вы уже два месяца в России, в КХЛ. Довольны ли вы успехами «Трактора»?

– Да, в целом я доволен. У нас есть группа игроков, которые являются нашими лидерами – Ткачев, Светлаков, Блажиевский, Телегин, Кэмпфер… Я очень доволен тем, как ребята относятся к делу.

У нас коллектив настоящих мужчин, которые приходят на работу с хорошим настроем. У них прекрасные человеческие качества.

– У главного тренера «Спартака» день рождения, а вы его испортили. Вы знали об этом?

– Приношу извинения за это. Перед матчем меня представили Александру Якушеву. И я сказал Борису Миронову: «Мне нужно с ним сделать селфи!» Для меня это огромная честь, потому что Якушев – член Зала хоккейной славы, герой Суперсерии-72. Это важный момент для меня. Я послал это фото своему сыну.

Поздравляю Алексея Жамнова с днем рождения. Извините, что мы победили, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
Борис Миронов
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoАлександр Якушев
logoСтивен Кэмпфер
logoВладимир Ткачев
logoАртем Блажиевский
logoМатч ТВ
logoАндрей Светлаков
logoМихаил Котляревский
logoДилан Сикьюра
logoСергей Телегин
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