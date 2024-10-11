Ткачев о «Тракторе»: «Собрался хороший коллектив, чтобы сделать шаг вперед. Есть термин «пассионарная индукция». Сплоченности даже важнее тактики»
– Что изменилось за то время, пока вы играете в «Тракторе»?
– Нам постоянно чего-то не хватает, чтобы взять кубок.
Я чувствую, что сейчас у нас собрался хороший коллектив, чтобы сделать шаг вперед. Хочется, чтобы в коллективе каждый из нас рос.
Есть такой термин «пассионарная индукция», который предполагает под собой создание коллектива, объединенного одной целью.
Такие группы людей хорошо выстреливают и искренне верят в свои силы. Участники коллектива постоянно развиваются и дополняют друг-друга.
– Какой микроклимат у вас в раздевалке?
– У нас нет явных групп, как это обычно бывает. Мы все в одной лодке. Гребем в одном направлении.
Всем очень интересно, как мы проведем этот сезон, каждый мысленно погружен в этот процесс.
Как минимум мы хотим повторить тот успех, который был в прошлом году и, конечно, его улучшить.
– Какой должна быть команда, чтобы завоевать Кубок Гагарина?
– Дело в сплоченности коллектива.
Это даже важнее, чем тактика. Конечно, взаимосвязь между этими аспектами тоже необходима, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
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