Ткачев о Билялетдинове: «В молодости во многом был не согласен с ним, но позже осознал свою неправоту. Он очень порядочный и честный человек»

Владимир Ткачев поделился воспоминаниями о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

Нападающий ранее играл за «Ак Барс ».

– Чем вам запомнился Зинэтула Билялетдинов? Расскажете какую-то историю о нем?

– Замечательный тренер. Он дал мне очень много жизненных и хоккейных советов – эти две темы взаимосвязаны.

В молодости я во многом был не согласен с Зинутэлой Хайдяровичем, но позже я осознал свою неправоту. Он очень порядочный и честный человек, – сказал нападающий «Трактора » Владимир Ткачев .