Ткачев о Билялетдинове: «В молодости во многом был не согласен с ним, но позже осознал свою неправоту. Он очень порядочный и честный человек»
Владимир Ткачев поделился воспоминаниями о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.
Нападающий ранее играл за «Ак Барс».
– Чем вам запомнился Зинэтула Билялетдинов? Расскажете какую-то историю о нем?
– Замечательный тренер. Он дал мне очень много жизненных и хоккейных советов – эти две темы взаимосвязаны.
В молодости я во многом был не согласен с Зинутэлой Хайдяровичем, но позже я осознал свою неправоту. Он очень порядочный и честный человек, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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