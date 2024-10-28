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Медведев о матче «Спартак» – СКА: «Звучали оскорбительные заряды «грязные бомжи», «сосиска». С голословными обвинениями в якобы дискредитации КХЛ согласиться не можем»

Александр Медведев высказался о скандале в матче «Спартак» – СКА.

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение. Кроме того, КХЛ рекомендовала руководителям СКА «обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного».

«С особым вниманием и интересом изучили и проанализировали обращение «Спартака» в КХЛ и последовавшее вскоре за ним официальное заявление КХЛ.

Но начну не с него, а с того, что удаление в первом периоде Евгения Кузнецова на две минуты и вслед за ним на дополнительные две минуты за недисциплинированное поведение рассмотрено в КХЛ и признано, что сначала был фол Павла Порядина, за которым якобы последовал фол Кузнецова. То есть должны были сразу дать две минуты Порядину и две за ответ Кузнецова, если только он, падая, нарочно задержал Порядина, что вряд ли бы привело к возмущению Кузнецова и к «2+2».

Обращаю на это внимание для лучшего понимания обстановки как на льду, так и вне льда, где наряду с хорошей поддержкой своей команды и дорогим баннером, что здесь рыбы нет, звучали оскорбительные заряды «грязные бомжи», «сосиска» и много чего еще, демонстрировались такие же жесты в адрес СКА, его игроков и присутствующих на матче представителей команды.

С удовлетворением отмечаем штраф, наложенный на «Спартак», хотя хотелось бы, чтобы все знали сумму штрафа, как это делается в футболе, и когда он будет оплачен.

Полностью готовы вместе с КХЛ и всеми ее клубами работать над тем, чтобы сделать атмосферу на ледовых аренах по-настоящему праздничной и творческой, чтобы хоккеисты в бескомпромиссной и честной борьбе демонстрировали свое мастерство.

С чем не можем категорически согласиться, как имеющие какое-никакое отношение к созданию и управлению КХЛ, так это с голословными обвинениями в якобы последовательной дискредитации КХЛ и ее деятельности.

Если это отражение запроса коллег-спартаковцев, то не подберешь лучшего совета, чем требование главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова во время тайм-аута, озвученное на весь мир: «хватит ерундой заниматься» – цензурная версия, – ведь действительно есть чем заняться на благо развития нашего хоккея», – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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