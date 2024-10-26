«Все должны быть, #####, заряжены!» Мощная речь тренера «Спартака» во время тайм-аута

Да-да, с матом.

«Спартак» проиграл СКА в домашнем матче (2:5). Такое крупное поражение получилось неожиданным: после первого периода команда Алексея Жамнова вела 2:0, а на старте второго отрезка нападающий Павел Порядин бросил в штангу. Дальше все так быстро перевернулось, что тренер Жамнов взял тайм-аут в середине матча.

Евгений Кузнецов и Захар Бардаков отличились с разницей в 27 секунд. В ответ на это Жамнов собрал команду вокруг себя и выдал серьезную мотивационную речь: «Вы ничего не делаете для того, чтобы выиграть эту игру. Вы сами все убиваете! И это неправильно, ребята.

Вы можете играть, мы можем побеждать эту команду. Но должны быть все, ##### (блин – прим. Спортс’‘), все заряжены, а не этой ###### (ерундой) заниматься! Что мы занимаемся, ##### (блин), 10 минут. Давайте с нуля!»

Через четыре минуты «Спартак» пропустил третью шайбу и повалился окончательно. Уже потом главный тренер СКА Роман Ротенберг обратил внимание на нецензурные кричалки от фанатов. Может, на самом деле он просто послушал ту речь Жамнова перед игроками?

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Из трех периодов «Спартак» сыграл только один – потом СКА забивал даже невидимые шайбы

В первом периоде Павел Порядин все-таки отметился голом – он продлил результативную серию до четырех матчей. Всего на таком отрезке у него набралось 8 (4+4) очков. Игра остальных хоккеистов «Спартака» глобально не впечатляла.

Что же произошло перед тем тайм-аутом Жамнова?

СКА действительно перевернул игру за какие-то мгновения. Особенно выделяется гол Евгения Кузнецова. Тот сделал все настолько филигранно, что его шайбу даже не сразу заметили. В итоге игра продолжалась еще несколько секунд. Дальше арбитры дополнительно изучили момент и гол все-таки засчитали.

На видеопросмотре заметно, как Кузнецов и Демидов вместе двигаются к воротам. Кажется, Евгений собирается отдать пас. На самом деле он подработал шайбу коньком, обманным движением усадил вратаря на щитки и без проблем обвел его.

С первого раза сложно понять, где в этом моменте находится шайба.

Но вид сверху подтверждает – гол был.

Следующая атака СКА также закончилась голом. Там возле борта неудачно сработал Иван Морозов – он не подобрал шайбу и оставил ее сопернику после неудачного отскока. Михаил Григоренко быстро это заметил и отпасовал на Михаила Воробьева. Тот в касание сделал передачу Бардакову, который и забил в ближний угол.

Результат последовавшего тайм-аута мы уже знаем – мотивация от Жамнова совершенно не сработала. После матча тренер подвел итог: «Команда должна играть все 60 минут, а не 20, и держать удар. Есть такое понятие, когда не соперник нас обыгрывает, а мы сами проигрываем. Вот что обидно ».

Плохая реализация большинства, индивидуальные ошибки и неоднозначная игра Голдобина – все это подвело «Спартак»

Проблемы у «Спартака» начались еще в первом периоде. Там за первую половину Евгений Кузнецов получил сразу 6 минут штрафа. В первый раз его удалили за блокировку, а следом он неудачно столкнулся с Павлом Порядиным.

Судьи зафиксировали задержку соперника. Кузнецов спорил – но получил еще две минуты за неспортивное поведение. Его активная реакция на скамейке штрафников лишь усугубила ситуацию.

«Спартак» же никак не воспользовался ни одним из удалений Кузнецова. Проблемы с большинством у команды намечаются уже давно – «Спартак» реализовал только 18,8% удалений (14-е место в лиге). Правда, и СКА в меньшинстве не всегда надежен – 79,7% (12-е место).

Игра в большинстве не устроила и главного тренера Жамнова. После матча он сказал: «Чтобы забивать в большинстве, мы должны бросать и угрожать, а не пускать шайбу по периметру. Мы сделали работу за ребят, которые обороняются. Гоняли шайбу по периметру без угрозы ».

С меньшинством у «Спартака» ситуация не лучше – 78,3% удержаний и 15-е место. Матч со СКА это еще раз подтвердил – в отличие от соперника, команда Ротенберга хотя бы реализовала одно из трех удалений. Василий Глотов использовал штраф Ивана Морозова и забросил победную шайбу.

Отыграться «Спартаку» помешали в том числе индивидуальные ошибки игроков. Один из ярких моментов – финт Николая Голдобина. Он завершил выход к воротам попыткой броска из-под ноги, но вместо гола банально потерял шайбу.

После матча Жамнов отказался комментировать подобную выходку лидера «Спартака». При этом к игре Голдобина возникают вопросы уже не в первый раз по регулярке-2024/25. За 18 матчей он набрал 11 (5+6) очков и идет только шестым среди бомбардиров команды. В прошлом году к этому моменту Голдобин уже был лучшим.

Жамнов верит в будущий прогресс Голдобина: «Я соглашусь, что сегодня у него не получилась игра. Он все сам понимает, и я с ним уже говорил. Надеюсь, Голдобин вернется на свой уровень и будет помогать команде».

Никакой трагедии нет: «Спартак» идет на третьем месте Запада (25 очков).

Жамнов же продвигает ключевой вывод: самое обидное – проигрывать сильному сопернику, ведя в счете.

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Фото: vk.com/ska ; РИА Новости /Алексей Мальгавко