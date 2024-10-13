Важное в КХЛ за неделю: обиды Ротенберга, юный бомбардир из «Торпедо» и 30-летний дебютант

Наша подборка.

Оставляем позади шестую игровую неделю регулярки-2024/25 в КХЛ . Это традиционный материал, где мы подсвечиваем важных героев и ключевые события. Напоминаем: вы всегда можете прийти в комментарии и написать там дополнения к тому, что увидели мы. Все подборки авторские, поэтому с вашим мнением они вполне могут не совпасть.

Лучшие клубы: «Торпедо» забивает больше всех, «Сибирь» поражает стабильностью

● После неудачного старта «Торпедо» постепенно налаживает игру и уже с отрывом стало самым забивным клубом лиги (59 шайб). Теперь команда Игоря Ларионова обыграла «Куньлунь» (4:0) и «Металлург» (5:4), но уступила в овертайме «Трактору» (4:5 ОТ).

● «Сибирь» разобралась с «Ак Барсом» (6:3) и «Нефтехимиком» (2:1), проиграв лишь «Ладе» (3:4 ОТ). Прямо сейчас команда расположилась на третьем месте Востока (19 очков, 15 игр). «Сибирь» уступает только «Автомобилисту» (20 очков, 16 игр) и «Трактору» (22 очка, 14 игр).

● Еще пять клубов набрали по 4 очка. Их мы не включили в таблицу, но перечислим здесь: «Автомобилист», СКА, «Металлург», «Витязь» и «Трактор».

Худшие клубы: У «Ак Барса» наметился спад, «Авангард» продолжает падение

● «Ак Барс» выдал победную серию из семи матчей, а сейчас не выигрывает уже три игры подряд. Случились поражения в играх с «Сибирью» (3:6) и «Спартаком» (0:3).

● У «Авангарда» все просто очень плохо. На фоне перемен в руководстве команда Звягина много проигрывает и расположилась на предпоследней строчке Востока (11 очков). Ситуацию усугубили проигрыши «Барысу» (0:1) и «Металлургу» (2:4).

● «Сочи» в прошлый раз вошел в число лучших, но сейчас команда набрала лишь 1 балл за овертайм с «Витязем» (2:3 ОТ). В общей таблице КХЛ «Сочи» (11 очков) идет предпоследним.

Топ-5 звезд: талант из «Торпедо», результативный ветеран и снайпер с любимым соперником

1. Никита Артамонов, «Торпедо». Нижегородцы разгромили «Куньлунь» (4:0) – Артамонов поучаствовал в половине шайб (1+1). Затем «Торпедо» победило в Магнитогорске (5:4) – там у Никиты 3 (1+2) очка. И только матч с «Трактором» оказался для него безрезультативным. 18-летний пацан выдает уникальную статистику: за 15 матчей этого сезона он набрал 16 (8+8) очков.

2. Максим Шабанов, «Трактор». На этом месте мог оказаться любой хоккеист «Трактора». Победная серия Челябинска длится уже шесть матчей. Шабанов вытащил на себе один – против «Торпедо» (5:4 ОТ, 1+2). Это достижение сразу принесло ему первую строчку в списке бомбардиров КХЛ (17 очков, 7+10). Шабанов делит ее с защитником «Сибири» Мерфи (3+14).

3. Сергей Широков, «Сибирь». В сентябре у Широкова была серия из шести матчей с заброшенными шайбами. Сейчас он начал новую – последовательно забил «Ладе» и «Нефтехимику». Особенно выделяется игра в Нижнекамске, где Широков отличился на последней минуте. Была еще проигранная встреча с «Ак Барсом», которая стала для Сергея 1000-й в карьере.

4. Кайл Кейзер, «Куньлунь». Этот парень уже выделяется яркими достижениями, хотя провел в КХЛ всего три матча. Один из них проходил 11 октября – «Куньлунь» выиграл у «Северстали» (3:0). Там Кейзер не просто отыграл на ноль: он справлялся с попытками лакроссов и делал какие-то акробатические спасения . Если клуб отдаст Джереми Смита, надежный сменщик для него найден.

5. Дерек Барак, «Витязь». Удивительно, но пока это главный снайпер регулярки-2024/25 (9 голов). На неделе «Витязь» выиграл два матча у «Сочи», а Барак солировал во второй игре (3:2 ОТ, 2+1). За всю осень эти команды сыграли друг с другом уже три встречи. В сентябрьской (5:4) у Барака было 3+1. Кажется, он нашел любимого соперника и забил ему больше половины голов.

Яркий матч: СКА дотерпел до победы против доминирующего «Локомотива»

Ярославль переиграл соперника по всем статистическим показателям, но проиграл (3:4 ОТ). Особенно выделяется раскладка по броскам – 48:22. Вратарь СКА Артемий Плешков накопил 45 сэйвов и сделал голевую передачу. За СКА дважды отличился Сергей Плотников, звездный защитник Энтони Деанджело снова отметился ассистом. «Локо» заслужил больше, чем одно очко.

Гол: победная шайба от 20-летнего защитника «Амура»

«Амур» и «Лада» играли 0:0 почти 50 минут. Обычный вход в зону от игроков из Тольятти привел к необъяснимой контратаке с выходом 3 в 1. Защитник Сергей Рыжиков сначала неудачно провел силовой прием, чуть не получил травму, но поднялся и поддержал забег. Он же завершил комбинацию результативным броском. В этой игре 20-летний парень провел на льду всего 09:35.

Трансфер: СКА вернул вратаря из «Сочи»

Егор Заврагин уже вышел в составе СКА на замену в игре с минским «Динамо» (2:4), а затем сыграл в основе против «Автомобилиста» (5:2). «Сочи» расторг с ним контракт по обоюдному согласию, чтобы разорвать арендное соглашение по правилам. Заврагин – воспитанник системы «Югры». В «Сочи» на его место поехал Евгений Волохин, которого СКА предварительно выкупил из этого же клуба.

Провал: вратарь «Авангарда» вышел в основе, но сыграл меньше двух минут

«Авангард» начал игру с «Металлургом» (2:4) с двух пропущенных шайб. Стартовое давление Магнитогорска привело к двум голам всего за 01:57 с момента стартовой сирены. После этого голкипер Павел Хомченко заменился на Илью Проскурякова. Даже за небольшой отрезок на льду Хомченко сделал 3 сэйва. Его замена – показатель провала всей команды на первых минутах.

Дебют: первый матч в КХЛ в 30 лет

Неделя получилась богатой на вратарские истории. Символично, что связаны они совсем не с топовыми голкиперами. В резерве ЦСКА сидит Иван Просветов, у СКА – Никита Серебряков. За «Динамо» не выходит легионер Хантер Миска. В его случае это привело к дебюту 30-летнего вратаря Евгения Ярославлева. С ним «Динамо» выиграло у «Салавата» (4:2, 28 сэйвов).

Ротенберг недели: троллинг от «Трактора» и восхищение Шулшером

Больше матчей СКА – больше событийных пресс-конференций Романа Ротенберга. На неделе СКА выиграл у «Локомотива» (4:3 ОТ), проиграл минскому «Динамо» (2:4) и победил «Автомобилист» (5:2). Ротенберг зажигал постоянно: его выступление с ошибочным произношением фамилии футболиста Сульшера (он стал Шулшером) мы даже подсвечивали отдельно .

После «Локомотива» было другое: «Лига не поздравила главного тренера СКА с 200-й игрой вообще никак – ни на сайте, ни когда приехал вице-президент. Наверное, надо обратиться к руководству КХЛ, чтобы тренеров тоже уважали – здесь должно быть все справедливо и честно, не должно быть дискриминации по национальному признаку».

«Трактор» потом над этим посмеялся , а Ротенберг выложил в соцсетях такое: «Знаменитый на весь мир саксофонист Игорь Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься – насколько правильно ты живешь!»

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Фото: vk.com/ska ; vk.com/torpedonn ; vk.com/hcamur