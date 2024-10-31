Терещенко не удивляет результативность Капризова: «Его уровень мы все знали. Он уже стал полноценной звездой НХЛ, лидером «Миннесоты»

Алексей Терещенко поделился мнением о результативности Кирилла Капризова.

Нападающий «Миннесоты» набрал 18 (5+13) очков в 9 матчах сезона НХЛ .

«Меня совсем не удивляет результативность Кирилла на старте сезона, его уровень мы все знали.

Он уже стал полноценной звездой НХЛ, лидером «Миннесоты». Поэтому здесь к нему и вопросов никаких быть не может», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .