Кузнецов про гол «Локомотиву»: «Толку от него, раз команда не победила? Обидно проигрывать принципиальному сопернику»

Евгений Кузнецов прокомментировал свой гол «Локомотиву».

Форвард СКА отметился заброшенной шайбой в игре с ярославской командой. Петербуржцы потерпели поражение со счетом 2:3.

«Хорошая игра, обе команды имели моменты. У нас в конце матча было шесть игроков, но мы не смогли реализовать большинство. Не знаю, почему у нас в этом матче с большинством не ладилось. Если бы я знал, то точно исправил бы.

Да, я забросил шайбу, но толку от нее, раз команда не победила? Обидно проигрывать в таком матче, тем более соперник принципиальный», – сказал Кузнецов .