Кузнецов про гол «Локомотиву»: «Толку от него, раз команда не победила? Обидно проигрывать принципиальному сопернику»
Евгений Кузнецов прокомментировал свой гол «Локомотиву».
Форвард СКА отметился заброшенной шайбой в игре с ярославской командой. Петербуржцы потерпели поражение со счетом 2:3.
«Хорошая игра, обе команды имели моменты. У нас в конце матча было шесть игроков, но мы не смогли реализовать большинство. Не знаю, почему у нас в этом матче с большинством не ладилось. Если бы я знал, то точно исправил бы.
Да, я забросил шайбу, но толку от нее, раз команда не победила? Обидно проигрывать в таком матче, тем более соперник принципиальный», – сказал Кузнецов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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