СКА все-таки проиграл «Локомотиву» – не помогла даже фантастическая игра Демидова

Ротенберг сравнил матч с рыбалкой.

СКА в домашней игре уступил «Локомотиву» (2:3) и прервал семиматчевую победную серию. Особенный накал вокруг встречи был связан с положением команд на Западе – «Локомотив» (38 очков) и СКА (31 очко) занимают там лидирующие места.

Команды выдали яркий первый период – все голы случились за 16 минут со старта матча. СКА в этой встрече постоянно догонял, а точку в матче поставил гол нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

На пресс-конференции Роман Ротенберг так описал поражение СКА: «Главное на рыбалке, чтобы поклевка пошла. Рыбу вытащили сегодня только два раза. Но поклевка уже идет и поэтому у нас хорошее настроение ».

Демидов дважды показал интересные решения – сначала забил, а во второй раз помешала подножка

Отдельные поводы для хорошего настроения у Ротенберга действительно были. Особенно порадовал 18-летний Иван Демидов. Через 10 секунд после гола Александра Полунина он красивым способом сравнял счет. На входе в зону Демидов ловко обошел защиту «Локомотива» за счет игры ногами.

Выкатился к воротам, обманул вратаря и заставил его сесть на щитки. Из такого положения Исаеву было сложно среагировать на обводку Демидова.

Следующий гол СКА случился через 10 минут и был ответом на шайбу Александра Радулова. Тут опять поучаствовал Демидов. Он оказался одним из ассистентов в моменте с голом Евгения Кузнецова, который бросил от синей линии (помог рикошет). По итогам игры Демидов набрал 2 (1+1) очка. Сейчас это третий бомбардир команды (19 очков).

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У Демидова вообще была отличная возможность сравнять в конце матча и перевести игру в овертайм. Иван повторил схему, по которой он забил в первом периоде. Также оторвался от двух игроков «Локомотива» и попытался обвести Исаева. Теперь помешал Мартин Гернат: зацепил Демидова и получил удаление за подножку. Этот штраф СКА не использовал.

В целом по реализации большинства у СКА возникают трудности – 19,2%, 11-е место в лиге.

Ротенберг часто сравнивает матчи с рыбалкой – теперь отсылал к моменту с Глотовым

Интересно, что в аллегории главного тренера про рыбалку скрывается за понятием поклевки. Вероятно, так Ротенберг описывает нереализованные моменты команды. Против «Локомотива» таких у СКА было достаточно. Главный – на последней минуте матча.

Там СКА снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. Команда провела несколько атак, одна из которых закончилась голевым моментом. В моменте с броском Василия Глотова «Локомотив» спасла только штанга – именно в нее и попал нападающий СКА.

На самом деле это не первое сравнение игры СКА с рыбалкой или чем-то подобным. После матча с «Авангардом» (4:1) главный тренер СКА говорил: «Не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником. Эти ребята, североамериканские рыбаки, ждут только большинства».

После победы над ЦСКА (5:4 ОТ) он вообще сравнил атмосферу в раздевалке команды с подготовкой к охоте: «В принципе так каждая игра: мы собираемся группой мужиков – у нас суровые мужики в команде, мы этому очень благодарны – и вот у нас перед каждой игрой как поход в лес. А в лесу может все что угодно произойти.

Не имеет значения, с кем мы играем, если честно, мы всегда готовимся в этот поход, идем в лес, мужественно. И понимаем, что где-то, может быть, волки, медведи и так далее».

До сравнений с рыбалкой доходил даже председатель совета директоров СКА Александр Медведев. После игры со «Спартаком» (5:2) он юмористически отреагировал на плакат фанатов соперника «Здесь рыбы нет»: «Рыбу все же завезли традиционно уже с утра в четверг и продлили рыбный день на пятницу».

Кажется, в СКА к рыбалке относятся по-особенному.

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Фото: ХК СКА /