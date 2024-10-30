Демидов набрал очки в 7-м матче подряд. Форвард СКА забил «Локомотиву» и ассистировал Кузнецову

Иван Демидов набрал очки в 7-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА принимает «Локомотив » (2:2 , первый период) в матче регулярного чемпионата.

18-летний форвард петербургского клуба Иван Демидов забил гол на 5-й минуте первого периода.

На 16-й минуте матча он сделал результативную передачу на Евгения Кузнецова .

Таким образом, Демидов набрал очки за СКА в 7-м матче подряд. На его счету 19 (6+13) очков в 21 матче.