Демидов набрал очки в 7-м матче подряд. Форвард СКА забил «Локомотиву» и ассистировал Кузнецову
Иван Демидов набрал очки в 7-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА принимает «Локомотив» (2:2, первый период) в матче регулярного чемпионата.
18-летний форвард петербургского клуба Иван Демидов забил гол на 5-й минуте первого периода.
На 16-й минуте матча он сделал результативную передачу на Евгения Кузнецова.
Таким образом, Демидов набрал очки за СКА в 7-м матче подряд. На его счету 19 (6+13) очков в 21 матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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