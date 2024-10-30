Кузнецов забил «Локомотиву» после передачи Демидова. Евгений набрал очки в 9-м матче подряд
Евгений Кузнецов набрал очки в 9-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА принимает «Локомотив» (2:3, второй период) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Форвард петербургского клуба Евгений Кузнецов забил гол с передачи Ивана Демидова в этой игре.
Таким образом, Кузнецов набрал очки в 9-м матче подряд. На счету Евгения 18 очков в 18 играх.
Демидов набрал очки в 7-м матче подряд. Форвард СКА забил «Локомотиву» и ассистировал Кузнецову
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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