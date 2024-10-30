Кузнецов забил «Локомотиву» после передачи Демидова. Евгений набрал очки в 9-м матче подряд

Евгений Кузнецов набрал очки в 9-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА принимает «Локомотив » (2:3 , второй период) в матче регулярного чемпионата КХЛ .

Форвард петербургского клуба Евгений Кузнецов забил гол с передачи Ивана Демидова в этой игре.

Таким образом, Кузнецов набрал очки в 9-м матче подряд. На счету Евгения 18 очков в 18 играх.

Демидов набрал очки в 7-м матче подряд. Форвард СКА забил «Локомотиву» и ассистировал Кузнецову